Martín Baclini contó cómo fue el reencuentro con las hijas de Cinthia Fernández

Martín Baclini contó detalles de cómo fue el reencuentro con las hijas de Cinthia Fernández, Charis, Bella y Francesca, tras la separación de la panelista.

El empresario rosarino contó su emoción de volver a ver a las pequeñas tras separarse de Fernández y remarcó que nunca perdió contacto con las niñas.

"A las nenas las volví a ver no solo una vez, sino varias. Siempre desde un lugar muy claro y sano. Ellas me llamaban y me decían que querían verme. Las nenas me mandan mensajes y corazoncitos porque tienen teléfono ahora. Yo le dije a Cinthia: 'Si sumo en tu vida, voy'“, indicó en diálogo con Mitre Live.

“Para mí el amor que tengo con Cinthia hoy es mucho más grande que cuando estábamos de novios. Es un amor sano y humano. Yo puedo estar para todo en su vida, lo único que no hacemos es la intimidad“, agregó.

Y sobre volver a ver a las niñas, explicó: "Yo me voy a Escobar, las veo, cuando voy a Rosario, cuando vengo. Me mandan fotos. Empezaron equitación. Me vuelvo loco. Fue muy fuerte volver a verlas. Esas criaturas me enseñaron muchísimo. No sabía lo que era una relación con hijos, no tengo hijos. Y de repente, llegaron cuatro mujeres a llenarme de amor. Son muy especiales las nenas de Cinthia. El abrazo que te dan es un abrazo diferente a todo. No me olvido más la primera y la última foto. Quiero estar en sus sueños, en sus vidas“.

"Cuando se levantaron los permisos fui a verlas. La última vez que las ví fue antes de Navidad. Tengo las llaves de la casa. Fue consensuado ir. Fue muy lindo“, concluyó Baclini.

