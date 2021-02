Martín Baclini confesó que no terminó el secundario: "Empecé a trabajar con 12 años"

El empresario y ex de Cinthia Fernández contó que no terminó su etapa de colegio secundario. "No es un ejemplo no estudiar y que te vaya bien", se sinceró.

Martín Baclini habló hace unos días con PrimiciasYa.com y le respondió a Cinthia Fernández, quien había manifestado que no volvería como pareja ni con él ni con nadie.

"Nuestra unión es muy especial, hoy estamos bien los dos así", precisó el empresario al respecto.

Lo cierto es que ahora Baclini confesó que no terminó el colegio secundario y explicó por qué, aunque dejó en claro su deseo de alcanzar esa meta.

“Para mí el 2020 fue un año de desafío muy grande. Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce. Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle. Empecé a trabajar con 12 años. Uno como empresario tiene la responsabilidad de la gente y cumplir con todos el 100 por 100. Para mí que esté funcionando, es un premio“, comentó en charla con Juan Etchegoyen por Mitre.

“Nunca lo conté esto del colegio. No es un ejemplo no estudiar y que te vaya bien. El estudio es la teoría, no alcanza con estudiar, no te hace empresario eso“, aclaró.

Y enfatizó: “El 14 de enero empecé a estudiar inglés. Y tengo el objetivo de terminar el colegio. Me quedaron materias como computación, gimnasia y matemáticas creo. Un desastre. Era muy vago y no iba. Creo que lo único que aprendí fue a jugar al metegol. También pienso estudiar teatro en febrero“.

