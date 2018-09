Martín Baclini: "Cinthia y Laura pueden darse un abrazo y ya está"

Cinthia Fernández y Laurita Fernández se cruzaron feo en el "Bailando" luego del escándalo que comenzó el pasado viernes cuando la rubia acusó al novio de la morocha, Martín Baclini , de utilizar su imagen. Embed

"Laurita, si bien al principio no actuó como uno quiere, después pidió disculpas y estuvo bien. Lo más sano es que todo se termine", comentó hoy el novio de Cinthia en "Involucrados", América. Y agregó: "Yo la conozco a ella (Laurita) y pensé que había sido una broma. Después pasó que Cinthia se metió porque ella siente, tiene sus impulsos y en un punto es lindo que tu mujer defienda la verdad".

"De mi parte no pasó nada. No hablé con Laurita, hace mucho que no la veo, tengo la mejor, no tengo nada para decir negativo. Cinthia y Laura pueden darse un abrazo y ya está", finalizó Martín.