Martín Baclini sobre las agresiones de Cinthia Fernández: “Está en su estado natural”

Martín Baclini y Cinthia Fernández siguen sumando algunos cortocircuitos entre ambos, pese a que la pareja finalizó su relación hace más de ocho meses.

Hace unos días, la bailarina apuntó contra el empresario: “Él no es lo que parece, ese Buda no es tal. Lástima que me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como una trola por mi pasado. Me hacía mandarle los pins de que había borrado las conversaciones. Te lo juro por la vida de mis tres nenas”. A su vez acusó a Baclini de maltratador.

Ahora, el mediático dio una entrevista a la web de Radio Mitre y habló sobre su actualidad. Del mismo modo aseguró que no quería profundizar al respecto de su relación con Cinthia Fernández pero igualmente reveló que el guarda los lindos momentos que vivieron juntos.

“En el fondo cada uno sabe lo que sintió por el otro y fue una historia del amor preciosa. La vida nos va a encontrar cara a cara para que nos pase otra cosa porque lo que ocurre hoy tampoco es la verdad”, comenzó diciendo.

Al ser consultado sobre una diferencia en la personalidad de la bailarina cuando estuvo en pareja con él y actualmente, Baclini reveló que le pidió que evitara tener conflictos y tal vez ella “le quería dar los gustos” esa petición suya. “Hoy yo creo que se siente libre y está en su estado natural”, remarcó.

