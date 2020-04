Martín Baclini tras las acusaciones de Cinthia Fernández: "Nunca estuve en medio de una relación"

En medio de las diversas acusaciones cruzadas entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, el empresario se defendió de haber sido -según la bailarina- el tercero en discordia entre Loly Antoniale y Jorge Rial.

"Me gustaría dejar algo en claro porque lo que se dijo es una locura, yo a Mariana en ningún momento la conocí cuando estaba con Jorge, no sabía que existía. Bajo ningún concepto, nunca estuve en medio de una relación", indicó Baclini.

"No hay que ensuciar a Mariana, no hay que meter a Jorge en un lugar tan oscuro, porque tiene familia, se casó. Yo no estuve en medio de nadie, es muy feo lo que dijo y no esta bueno. Yo a Mariana la conocí muchos meses después de que se separó de Jorge… Muchisimo después, ni me acuerdo la fecha. Es una muy buena persona y recuerdo que tuvimos muy buena onda y amistad. No hay más que explicar", remarcó al respecto.

Por otro lado, se refirió a las acciones legales contra Cinthia Fernández: "Yo lo que hice fue certificar todo lo que viene diciendo ella, después mi abogado me dirá que hacer. Hice certificar todas las declaraciones de Cinthia, nada más, después lo que dijo sobre mí y Mariana es una barbaridad".

