Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Martín Arévalo vivió un curioso episodio al aire cuando una persona, aparentemente alcoholizada, intentó sacarle el micrófono.





Manchester, Inglaterra, mientras el periodista de Radio La Red AM 910 y TyC Sports realizaba su cobertura de la Fue en, mientras el periodista derealizaba su cobertura de la selección argentina

Embed Una publicación compartida por Martin Arevalo (@martinarevalo1) el Mar 20, 2018 at 5:44 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien comentó cómo vivió ese particular momento que quedó registrado en imágenes.





"No pasó nada. Estaba un tipo totalmente borracho, vio la cámara y le quiso pegar y después me quiso pegar a mí. Fue gracioso, no pasó nada. Lo que me extranó es que no había ni un sólo policía. No me lo crucé más después de eso", expresó Martín.





El video.