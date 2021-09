Marta González se quebró al recordar el momento más difícil de su vida

Marta González contó cómo superó el peor momento de su vida cuando en 2019 comenzó un tratamiento por el que luego superó el cáncer de mama.

En el programa Los Mammones, América, la actriz de 76 años dio detalles de cómo logró vencer aquel duro escollo y cómo el trabajo en teatro la ayudó a salir adelante.

"Nada me detuvo, no dejé de trabajar. Jorge Lafauci, mi gran amigo, cuando me pasó eso me dijo: lo único que te va a salvar es tu profesión. Y yo decía: qué está diciendo este loco", recordó Marta emocionada.

Y añadió en charla con Jey Mammon, que la felicitó por su amor a la actuación: "Yo no quería trabajar, no quería vivir. Pero así fue, porque en el escenario no tenés que ser vos, tenés que ser otra".

"Yo hacía la última quimio y me hacía 700 kilómetros para hacer función. El médico no lo podía creer. Y no me dolía nada", precisó González, de extensa trayectoria artística.