Marta Fort habló de la decisión de Virginia Gallardo sobre la serie de su padre

Desde Miami, Marta Fort habló de la decisión de Virginia Gallardo, que en las últimas horas confirmó desde Intrusos que no quiere formar parte de la serie que se está gestando sobre la vida del fallecido Ricardo Fort. Fue este viernes cuando Gallardo habló del tema ante la consulta de sus compañeros de Intrusos (América TV) y explicó por qué no quiere aparecer en la serie del chocolatero que falleció en noviembre de 2013.

Gallardo fundamentó por qué se opuso a que su nombre esté en la historia y dejó el tema en manos de su abogado: "Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona".

"Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires", indicó sobre su relación con el empresario, entre otras cosas.

Aclaradas, entonces, las razones de Gallardo para no querer aparecer en la serie documental sobre la vida del chocolatero y sus acciones legales, la hija de Ricardo Fort habló al respecto. Si bien la joven está Miami, a donde viajó junto a su hermano para vacacionar y aplicarse la vacuna anti covid-19, decidió responder preguntas desde sus historias de Instagram y claramente surgió el tema.

Ante la consulta de si está de acuerdo con la serie que se va a hacer de su papá, Marta Fort aseguró "Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar... además, cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto", respondió misteriosa junto a un emoji de hacer silencio. Y detrás de esa pregunta, sus fans quisieron saber si había escuchado lo que dijo Virginia Gallardo de su participación en la serie. "Sí, no estoy de acuerdo pero es su elección", se limitó a responder la hermana de Felipe Fort.

Y ya por último ante le pregunta si se les bajó mucha gente de la serie, Martita aseguró "Solo Virginia. Los demás que dicen haberse bajado nunca quisimos que estén", cerró tajante su respuesta mientras viajaba en auto camino a un recital en las tierras del ratón Mickey.

