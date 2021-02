Marta Fort contó que no quiere conocer a la mujer que la gestó: “No hace falta la genética para ser familia”

Ricardo Fort fue una de las primeras personas en el país que recurrió a la subrogación de vientre para poder tener hijos. A 17 años de ese momento, Felipe y Marta recordaron a su padre y la joven indicó que no tiene deseos de conocer a las mujeres que posibilitaron su llegada a este mundo.

Marta dijo estar orgullosa de la decisión de su papá al concebirlos de una forma no muy difundida en ese momento.

“Papá cumplió su sueño. Él nos quería solo para él y por eso, lo eligió de esa manera”, señaló en una nota con la revista Caras.

Sin embargo, reconoció que no quisiera conocer a las dos mujeres que posibilitaron el deseo de Ricardo: la mujer que la gestó junto a su hermano Felipe y la que donó los óvulos. “No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan”, respondió de forma contundente.

Y agregó sobre el fallecido chocolatero: “Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”.

Por otro lado, habló de sus deseos de ser madre en un futuro y no descartó la posibilidad de recurrir a la subrogación de vientre, en caso de ser necesario, al igual que su papá. “No lo tendría por subrogación porque soy mujer, pero sí me gustaría que lleve mi apellido. No sé qué es lo que va a pasar, porque si bien quiero formar una familia es un plan muy a futuro. Pero tal vez si el tiempo pasa y nadie me interesa, tampoco hay alguien que me interese ahora, sí podría tenerlo de esa forma. No me parece mal. Lo tengo muy naturalizado”, cerró la joven.

