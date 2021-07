Marta y Felipe Fort se vacunaron contra el coronavirus en Miami

Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, se vacunaron el lunes contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos.

Los adolescentes aprovecharon el viaje al país que tanto les gusta ir para recibir la dosis contra el covid-19.

Los jóvenes se aplicaron la primera dosis de la vacuna Pfizer y registraron el momento en imágenes que Martita compartió en su cuenta de Instagram.

"Siendo una buena ciudadana, primera dosis de Pfizer", expresó al inocularse.

Hace unas semanas, la familia Fort recibió un duro golpe por la muerte de Marta, madre de Ricardo, a los 86 años.

"Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta, no sólo significaba una abuela para mi si no que además era una gran artista que como mi papá perseguía el cariño del público. Aunque me entristece la noticia, con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá donde pueden estar unidos cantando después de muchos años", despedía Martita a su abuela.