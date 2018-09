Marley vs. Lanata por el rating: "Si quiere pensar que me ganó, que se lo crea"

Alejandro Marley habló en Jorge Lanata, quien meses atrás, criticó al animador por realizar "Por el mundo" con su hijo Mirko para, de esa manera, conseguir más rating. Este jueves,habló en Intrusos sobre su pelea con, quien meses atrás, criticó al animador por realizar "Por el mundo" con su hijopara, de esa manera, conseguir más rating.

"El bebé no estaba trabajando y nadie le pagaba nada, no tiene ningún contrato con nadie. Era yo simplemente que estaba viajando y lo podía llevar al viaje conmigo. Siempre tuve buena relación con él, igual no voy a tener mala relación por eso, simplemente es una opinión. Pero la verdad es que no me afectó en lo más mínimo. Nunca contesté tampoco porque no me parecía importante. Yo creo que no hay forma de que alguien no opine siempre al respecto de todo", arrancó Marley.

Y continuó: "Si yo hacía Por el mundo y no lo llevaba a mi hijo iban a salir, seguramente él porque estaba en el mismo horario, a decir: 'Que terrible que se va de viaje y abandona a su hijo'. Lo llevo conmigo: 'Que terrible que se va de viaje y lleva a su hijo'. Para mí la decisión que tomé fue la correcta".

"Yo hablé con un montón de doctores, no es que se hizo algo improvisado. Se buscaron lugares donde podía estar sanamente con el bebé, donde no había enfermedades que pudiera contagiarse", continuó.

Finalmente, dejó entrever el supuesto verdadero problema de Lanata: "El rating a veces obsesiona a la gente mal. Y a veces hace decir cosas que no quiere decir. El otro día vi que dijo que me ganó dos veces, y no me ganó dos veces. Pero si quiere pensar que sí que se lo crea. Había momentos que hacíamos el doble de rating, y para mí es un orgullo y una felicidad que la gente quiera divertirse", concluyó Marley.

