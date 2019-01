Marley: "No me veo como Mirtha de estar a los 90 años en televisión"

Marley, el exitoso programa de entretenimientos "Minuto para ganar" regresa el próximo lunes a las 21:30 a la pantalla de Telefe. El ciclo ya tuvo tres temporadas. En 2011 logró un promedio de rating de 15.7 puntos, mientras que en 2012 registró un promedio de 15.1 y en 2013 una media de 11 puntos, según los datos de Ibope. De la mano de, el exitoso programa de entretenimientosregresa el próximo lunes a las 21:30 a la pantalla deEl ciclo ya tuvo tres temporadas. En 2011 logró un promedio de rating de 15.7 puntos, mientras que en 2012 registró un promedio de 15.1 y en 2013 una media de 11 puntos, según los datos de





"Me encanta que vuelva porque es un programa que yo disfruté mucho al hacerlo durante tres temporadas. De todos los programas que hice, fue el que más me llegó junto a 'El muro infernal'", indicó Marley en una entrevista con PrimiciasYa.com.





Y destacó: "Pasaron casi seis años del programa y fue un momento de locura en las familias donde los chicos hacían los juegos en sus casas. Me parece que está bueno porque son todos elementos que se tienen en las casas para poder jugar".

Los concursantes deberán enfrentar diferentes niveles, que tendrán que superar en un minuto cada uno y tendrán tres "vidas" que irán perdiendo cada vez que no logren realizar el juego en el tiempo estipulado. Jugarán de forma individual o en parejas, formando un mismo equipo. Podrán decidir entre ellos quién hará cada desafío y cambiar de participante en caso de que hayan perdido alguna "vida". Cada vez que el concursante gane un juego, podrá decidir si continúa o si se retira con la suma de dinero que tenga acumulada hasta el momento.





-¿Practicás los juegos con Mirko?

Veremos si un día viene Mirko al piso a jugar y ¡mirá si se lleva un millón de pesos! es lo único que le falta. El ganador más pequeño de la historia (risas).

-¿Cómo analizás el rating, en una época complicada para la TV y sobre todo en verano?

Los ratings han cambiado, pero yo creo que cuando hay propuestas que a la gente le interese, la gente vuelve. "Un minuto para ganar" no es un programa continuada, un día lo podes mirar y al otro no. Es una linda propuesta para acompañar a la gente durante el verano. Vamos a estar en principio hasta marzo, todo depende cómo nos vaya.





-¿Qué te gusta más, hacer programas de entretenimientos o realitys?

Me gusta la combinación de hacer La Voz Argentina , después de pasar a un programa como Minuto para ganar... Está bueno poder hacer distintos programas porque te preparas de otra forma para cada uno de ellos y se aprende mucho. Siempre en busca de desafíos y poder explorar nuevos estilos.





-¿Qué ves en TV cuando no estás en TV?

Cuando no estoy en tele me gusta ver noticieros, miro mucho. También veía La Voz cuando iba lo grabado. Miro programas de juegos, muchas ficciones y películas. Me gusta mucho la televisión, me gusta bastante. Siempre trato de mirar todo, no es que solo miro Telefe. Siempre trato de ver que hay en las otras pantallas. Soy curioso y trato de ver todo lo que hay. Miro entre 3 ó 4 horas por día, o a veces más.





-¿Hasta qué edad te ves trabajando en TV, por ejemplo te imaginás estar a los 90 como Mirtha Legrand?

No me veo como Mirtha de estar a esa edad en televisión. Primero ojalá que llegue a esa edad (risas), y segundo no sé si conduciendo siempre. Me gusta mucho trabajar igual, peor vamos a ver hasta donde llegue. Disfruto mucho trabajar.





-¿Este año vuelven "Por el mundo" y "La Voz Argentina"?

Todavía no está confirmado de hacer un nuevo año de Por el mundo, es un programa que se hace en dólares y es medio complicado por el presupuesto. Si está confirmado que se haga una nueva edición de La Voz Argentina.





-¿Qué ciclo te gustaría volver hacer dentro de todos los que hiciste?

Me gustaría volver hacer "El Muro infernal" fue un programa muy divertido. Se hizo en el 2010, tuvo mucho tiempo de pausa. Estaría bueno que vuelva y de volver hacerlo.





