Marley, sobre las burlas de Lanata a Mirko: "No soy de hablar mal de otros"

Marley y Mirko, Jorge Lanata arrancó con la temporada número siete de "Periodismo para todos" por la pantalla del Trece. Luego de una columna polémica y de declarar abiertamente el inicio de una guerra mediática contraarrancó con la temporada número siete de "Periodismo para todos" por la pantalla del

Durante la competencia directa, Lanata perdió durante 45 minutos con "Por el mundo" (Telefe). Mientras el ciclo de Marley tocaba picos de 16 puntos, "PPT" se mantenía en 13 y 14 puntos.





Lo llamativo del ciclo del periodista fue la burla que le realizó a Marley y a su hijo Mirko con un controvertido sketch.

Embed

PrimiciasYa se contactó con el animador de Telefe y nos comentó: "No vi lo que hizo Lanata, hice mi programa, terminé feliz de haber ganado y me fui a Grecia. ¿A quién no le gusta ganar en el rating?".





"Me lo comentó la gente en las redes, pero yo no soy de hablar mal de otros y menos aún de alguien que compite en mi horario. Cada programa es una fuente de trabajo para mucha gente y les deseo lo mejor", finalizó Wiebe.