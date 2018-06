Marley está de festejo: el famoso conductor cumple hoy 48 años pero sin embargo no hará un gran festejo debido a la falta de tiempo. está de festejo: el famoso conductor cumple hoy 48 años pero sin embargo no hará un gran festejo debido a la falta de tiempo.





Alejandro Wiebe charló con PrimiciasYa en este día tan especial para él y los suyos: "Mucho no voy a hacer porque hoy grabo y el sábado estoy en el hotel. Voy a almorzar con unos amigos, pero no voy a hacer mucho porque no tengo tiempo".

Este domingo, el animador estará al frente de la conducción del Martín Fierro, los premios que transmitirá Telefe, y luego viajará a cubrir el Mundial de Rusia.





Marley reveló: "Es el mejor cumpleaños de todos porque es el primero que tengo como padre. En lo personal, es el mejor año de mi vida y en lo profesional, también".

"'Por el Mundo' es un éxito increíble y ahora viene 'La voz argentina', que es el reality que más amo hacer. Así que es una conjunción perfecta", completó Wiebe, en su mejor momento.