Marley: "Me encantaría encontrar el amor pero eso se tiene que dar de manera natural"

La vida de Marley cambió por completo cuando nació su hijo Mirko en octubre de 2017.

Desde ese entonces, el conductor reparte su tiempo entre su trabajo y la crianza del pequeño.

En diálogo con la revista Pronto, el animador reveló que no está en pareja y contó que no tiene tiempo para dedicarle a una relación, ya que quiere estar constantemente junto a su hijo.

"Estoy solo. Como a todo el mundo, claro que me encantaría encontrar el amor pero eso se tiene que dar de manera natural y hoy en día mi foco está puesto en Mirko", expresó Marley sobre su presente sentimental.

Y además aclaró que ya ni sale a conocer gente: "Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo".