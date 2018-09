Marley sobre el escándalo de Flor Peña: "Ella tiene la misma forma de pensar que la mía"

Telefe apuesta a todo con el regreso de "La Voz Argentina", el reality musical número 1 en el mundo. Marley volverá a ponerse al frente de la competencia, y estará acompañado por Axel, Soledad Pastorutti, Tini y Ricardo Montaner como jurados. apuesta a todo con el regreso de, el reality musical número 1 en el mundo.volverá a ponerse al frente de la competencia, y estará acompañado porcomo jurados.





Con el debut programado para el 1° de octubre, el canal le pone fichas al programa y lo incluirá dentro del prime time de lunes a jueves. Hasta el momento, no está definido el horario: podría ir a las 21:30 o 22:45.





"Es mi reality preferido, es el que más me gusta del mundo. Es el formato mejor ideado y estoy muy contento de que vuelva", señaló Marley en diálogo con PrimiciasYa.com durante la presentación del ciclo realizado en los estudios del canal, en Martínez.





Y luego, remarcó: "Me da envidia de que no se haya ocurrido a mí esta idea de formato. Es una idea perfecta, la que estén dados vueltas, que escuchen pero no vean quien canta... Es la ecuación perfecta al crearse ese efecto sorpresa entre los participantes y los coaches. Hay gente de Venezuela, Perú, Colombia, España, Uruguay... Es el formato que más internacional hemos hecho".





"El programa saldrá grabado, menos la etapa final en diciembre, donde ahí terminará el programa entre el 16 o 18. Ojalá que se haga otra edición el año que vine, no lo sabemos aún. Si haremos el año que viene "Por el mundo", eso está confirmado", agregó Marley.





"No sabemos a qué hora irá el programa aún, me tocará competir con Cabré o con Tinelli. Estamos listos para ir en cualquiera de los dos horarios. El programa es muy bueno y tenemos un muy buen material", indicó.





Florencia Peña. La actriz dijo ayer que con su pareja, Ramiro Ponce de León, tienen una relación abierta, pero que aun así no le gustó que se filtraran los audios que el abogado salteño intercambió con Eliana Mendoza, una modelo de 26 años. Por otro lado, el animador se refirió al conflicto que tiene como protagonista a su mejor amiga,La actriz dijo ayer que con su pareja,, tienen una relación abierta, pero que aun así no le gustó que se filtraran los audios que el abogado salteño intercambió con Euna modelo de 26 años.





"No hablé con ella, pero me parece que la forma de pensar de ella es la misma que tengo yo. Uno puede estar eternamente con una persona y pensar en el matrimonio como si estuviéramos en el Medioevo. Hoy en día, en el 2018, hay mucha gente que piensa así, de tener una relación abierta", manifestó.





Luego, añadió: "Vos podes apostar a una historia de vida con una persona lo cual no significa que vas a estar exclusivamente con esa persona durante toda tu vida. Ella es muy abierta de cabeza y lo mismo Ramiro, que se súper quieren. No hay un escándalo ahí, me parece que la prensa está tratando de hacer un escándalo donde no hay escándalo".





