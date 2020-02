Marley contó una reacción de Mirko que puso en alerta a sus fans

Marley aprovechó un momento en el que manejaba su auto solo, y lejos de su hijo Mirko, para contar una anécdota que puso en jaque a todos los fans del pequeño de dos años y tres meses.

El conductor relató que a su hijo ya no le gusta que esté pendiente del teléfono cuando están juntos. “A todo el mundo que me escriba, cuando esté con Mirko ya no se puede ver el teléfono”, reveló tras contar que su hijo pegó varios gritos al verlo observar su celular mientras estaban pasando tiempo juntos.

Esta historia, que a Marley le pareció muy divertida, no le causó tanta gracias a los más de 4 millones y medios de seguidores que tiene el pequeño.

El miedo es que en un tiempito al niño deje de gustarle que lo filmen y así, tal como había dicho Marley -que si le molestaba iba a bajar su perfil-, finalmente el rubiecito más popular de las redes termine dejando las redes.

