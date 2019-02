"Me encantaría tener la nena con la misma donante de Mirko pero todavía no inicié el trámite. Lo postergué ya que es tanto el tiempo que te lleva el proceso y la crianza de un hijo que no quiero hacer las cosas con apremio. Lo pensaré y realizaré bien cuando regrese de viaje a mediados de año con el programa Por el mundo", explicó el conductor en revista Caras.





Consultado sobre si mantiene contacto con la madre subrogante de Mirko, Marley explicó: "Sí, nos mensajeamos permanentemente. Le envío fotos de Mirko o me comenta junto a su marido las publicaciones que comparto en mis redes".





"Ellos siguen minuto a minuto el crecimiento de mi hijo: en particular, por ser centroamericana, estaba orgullosa cuando vio el video de Barack Obama jugando con Mirko. También me dijo que no podía creer que el bebé que tuvo en su vientre ya conoció a Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco", añadió.





"La verdad es que el cariño desbordante que recibo todos los días es una bendición, algo invaluable. Al comienzo pensé que mi anuncio de convertirme en papá soltero podía despertar miradas críticas pero nunca recibí una agresión. Estoy tratando de devolver ese amor que recibo, ayudando cada vez que puedo a los que lo necesitan", explicó sobre cómo le cambió la vida la paternidad.