Marixa Balli: "Con Carmen Barbieri tuve problemas grandes pero yo jamás la nombré"

Marixa Balli habló este viernes en el ciclo "Incorrectas", América, y aclaró sus dichos en "Intrusos" del día anterior que fueron relevados en los medios y que muchos vincularon a que hacía referencia a Carmen Barbieri y la enfermedad de Federico Bal.

LEER TAMBIÉN: Marixa Balli luego de la trágica muerte de su hermano: "No hay plata que valga sacarle la vida a alguien"

"Yo no di nombres, me molesta que los medios hayan levantado lo de Intrusos y nunca di nombres. ¿Cómo voy a hablar de un chico que ni conozco y de una enfermedad? No es mi persona, no está en mí", indicó la ex vedette.

Y aseguró: "Con Carmen Barbieri tuve problemas grandes pero yo jamás la nombré. Yo no hablé ni especifiqué, cada uno saca su propia conclusión. Me da pena que vayan a ese tema. Yo me hago cargo de lo que digo y ayer hablé en plural".

LEER TAMBIÉN: Marixa Balli ayudará a Oscar Godoy, quien perdió a su mujer e hija en el accidente donde está involucrado Thomás Fort

Y sobre el tilde de "mufa" que le adjudican en el medio ante la consulta de Moria Casán, explicó: "Obvio que me afectó, se divirtieron bastante tiempo con eso bastantes personas".