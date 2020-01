Marixa Balli ayudará a Oscar Godoy, quien perdió a su mujer e hija en el accidente donde está involucrado Thomás Fort

La ex vedette se puso a disposición de la familia que sufrió la pérdida de dos vidas en el accidente donde está imputado el sobrino de Ricardo. Video.

Marixa Balli estuvo en el piso de "Involucrados", América, y se refirió al caso de Thomás Fort, acusado de participar en un accidente en la Panamericana en el que murieron dos personas.

El episodio vial se produjo el 5 de enero y el sobrino de Ricardo se dio a la fuga. La policía lo encontró hace unos días a la salida de los estudios de América.

El cantante fue imputado por el delito de 'doble homicidio culposo triplemente agravado y dobles lesiones culposas agravadas' por la la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) mientras se espera el resultado de las pericias a su camioneta.

"He transitado hace muy poco con una situación así, de asesinos al volante, porque son asesinos. De esto no te recuperas nunca más, hay un antes y un después", indicó la ex vedette, quien en octubre de 2018 sufrió la muerte de su hermano Luis Alberto Caballi, atropellado por una moto.

"Yo le dije (a Oscar Godoy, quien manejaba el auto) que me iba a hacer cargo de todos los gastos y que iba a pagar la deuda que tiene con los vecinos para que no sufra", comentó Marixa.

"Su hija está mal y necesita contención. Deber dinero es muy doloroso. Mi mamá me dijo: o lo pones vos o lo pongo yo el dinero", indicó.