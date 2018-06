Marisa Brel tras la cirugía de su hija: "El tumor no es nuevo, puede que tenga años"

Marisa Brel se aferró a la fe y se mostró optimista desde que su hija, Paloma, ingresó en el Sanatorio Fleni de Belgrano para que le realicen una tomografía computada. No fueron días fáciles para ella. Sin embargo, desde un primer momentose aferró a la fe y se mostró optimista desde que su hija,, ingresó en elpara que le realicen una tomografía computada.





"Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) desde la clínica y contó detalles de lo que vivió su familia: "Fue una pesadilla. Creo que lo agarramos justo, fue un milagro", indicó sobre el momento en que los médicos le dijeron que su hija tiene un tumor en el cerebro, que le generó una hidrocefalia. Este lunes, la periodista habló en vivo paradesde la clínica y contó detalles de lo que vivió su familia:, indicó sobre el momento en que los médicos le dijeron que su hija tiene un tumor en el cerebro, que le generó una hidrocefalia.





"Imaginen que te digan que tu hija tiene un tumor en el cerebro. Todo lo negativo se vino de golpe. Me asusté muchísimo", expresó.





Luego detalló cómo fue la intervención que le realizaron a Paloma para drenar el líquido: "Le hicieron una perforación en el cráneo. El tumor es chico pero molesto, está en una zona imposible de llegar y está rodeado de todo el sistema nervioso, por lo que no se puede hacer ni una biopsia. Perforaron el tercer ventrículo, hicieron un paso para que el líquido vaya para la médula. Funcionó muy bien".





"El tumor no es nuevo, puede que tenga años. Como es troncal, no afectaba nada. Se supone que es benigno. La oncóloga me dijo que vamos a hacer el tratamiento pero sin rayos ni quimioterapia, sino por imágenes. Me dijo que el tumor debe haber crecido en los últimos meses y se empezó a acumular el líquido que tenía que pasar a la médula. Eso era terrible, dos días más y no sé qué hubiera pasado. No quiero ni pensarlo porque me aterra", reveló Brel.





Por último, dijo que Paloma recibirá el alta este martes, que va a estar dos semanas en reposo y tras el descanso podrá volver a la escuela.





