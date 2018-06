Marisa Andino contó por primera vez sobre su lucha contra el cáncer de mama

"Primero no quería hacerlo público, tardé tres años en contarlo porque no quería compartirlo. A mí mamá le dije después de un año. Pero una vez me invitaron de la FUCA, la Fundación Cáncer, a hacer un desfile, y ahí hice el click", reconoció en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Hablé con una chica que le había pasado lo mismo que a mí y me dije que tenía que dar testimonio de lo que me pasó, para aportar un granito de arena sobre la importancia de la prevención y de realizarse los estudios correspondientes", agregó al respecto.

Marisa Andino



"Me operé un día viernes, el martes vuelvo al quirófano con 7,5 de presión y me sacan un litro de sangre. El viernes siguiente mi marido se entera que el tumor era maligno pero no me avisa, espera a que pasen los Martín Fierro, y el lunes fuimos al médico. Fue un baldazo de agua fría", rememoró sobre el momento más duro para ella.





"Yo tenía una prótesis estética desde hacía unos cuantos años, no podían darme rayos, así que me sacaron la mama y en la misma operación me pusieron una prótesis", explicó respecto a cómo fue a intervención por la que tuvo que atravesar.





"Ahora estoy muy bien. En la mama que tengo, la derecha, me hago todos los estudios dos veces por año. El 99 por ciento del cáncer de mama se puede curar si se agarra a tiempo, yo recomiendo hacerse los estudios desde los treinta años como mínimo", concluyó, dejando un mensaje esperanzador para todas las mujeres.

Marisa Andino











Tardó tres años en hacerlo público y 365 días en decírselo a su propia madre. Sin embargo, bastó querecibiera una invitación para hacer un desfile para lapara hacer el click que necesitaba con respecto a su enfermedad.