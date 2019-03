Mario Pergolini y Pablo Echarri dispararon contra Tinelli por sus intenciones de hacer política

Marcelo Tinelli manifestó en varias entrevistas que tiene vocación para ayudar en política y no descartó que en algún momento de su vida se volcará de lleno a esa actividad.

Esta tarde, en Intrusos, Mario Pergolini y Pablo Echarri opinaron al respecto y se mostraron en desacuerdo ante la posibilidad que el conductor se meta en ese mundo.

"A mí no me parece mal que nadie se involucre en la política, pero la verdad no lo veo como estadista. No lo veo como alguien que pueda venir a aportarnos una llave de crecimiento y de desarrollo. Yo veo a otra gente como estadista, veo a Cristina Fernández de Kirchner, me cuesta poner a Marcelo Tinelli a la par de muchos políticos", dijo Echarri.

En ese momento, el cronista de América le comentó: "Le falta un poco todavía...", y la respuesta del actor fue fulminante: "No, no, no... le falta una vida. Es un extraordinario conductor, un maravilloso productor, pero...bueno". disparó Pablo.

Embed

Más tarde, fue Pergolini quien no dejó dudas sobre su pensamiento al respecto: "Este país no busca un outsider en este momento. Uno no puede empezar de presidente algo. Ni en pedo lo acompañaría", expresó.

"Ni en pedo acompañaría a Marcelo en una campaña", concluyó.

Embed