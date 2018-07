Mario Pergolini reveló si votaría a Marcelo Tinelli como presidente

Mario Pergolini se animó a hablar de todo y, en particular, se refirió a temas políticos, resaltando su postura ante una eventual candidatura de Este jueves, en su visita a Intrusos se animó a hablar de todo y, en particular, se refirió a temas políticos, resaltando su postura ante una eventual candidatura de Marcelo Tinelli como presidente de la Nación

"Le encanta la gestión. No lo evaluaría para votarlo porque me parece que quien tenga que regir el destino de nuestro país tiene que ser gente preparada en la cosa pública. Ser famoso no te avala, sea Tinelli u otra persona, no es nada contra él", subrayó.

Asimismo, el conductor hizo referencia al pedido de captura de Pity Álvarez por homicidio. "Podríamos quedarnos en Pity o ir al problema real, que es la pasta base y el alcohol y en lo que deriva después. Tiene que ver con el comportamiento de padres que se creen amigos de sus hijos. Pity es la consecuencia de algo tremendo que nos está pasando en el conurbano, porque él era alguien talentoso, es un buen músico, pero lo mató el grave problema que tenemos con este tipo de drogas".

"El Estado debería preocuparse porque ha sido permisivo, entonces hay otras cosas en juego", concluyó al respecto Mario Pergolini.

