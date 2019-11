Mario Pergolini opinó sobre Alberto Fernández y Cristina: "Ella va a tener..."

El conductor aseveró que la vicepresidenta electa "no puede no influir" ya que "no es una persona tibia".

Mario Pergolini se refirió a los principales actores de la política y tras señalar que el gobierno de Mauricio Macri “fue una oportunidad perdida” porque “no supieron escuchar”, aseveró que Cristina Kirchner “no puede no influir” en el de Alberto Fernández.

“Pensar que Cristina no tiene incidencia es no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona tibia, gran parte de la gente que la quiere es por eso y gran parte de la gente que la odia, es por eso también”, aseguró el director de radio Vorterix en una nota con TN.

“No puede no influir, hasta Fernández lo sabe; y si Fernández no sabe esto, estamos en un lío muy grande. Todos tuvimos padres. Va a ser medio así: a veces, va a mandar un poco más mamá y a veces, papá”, remarcó.

Finalmente, Pergolini afirmó que la gestión de Mauricio Macri “fue una oportunidad perdida”. “No supieron escuchar, no sé si pecaron de soberbios. No es un país que se pueda gobernar solo, hace falta acuerdos todo el tiempo. Me parece que cometieron este pecado y lo pagó en las últimas elecciones”, concluyó.

