Mario Pergolini habló de la interna de "CQC": "Ninguno tiene cuentas pendientes con nadie"

"Hace unos días me invitaron en TN. Fui sin ningún condicionamiento. Leí por ahí que dijeron que yo pedí que no estuviera tal persona. Es una barbaridad, para eso no iría. Ni pregunto, a menos de que sea una persona que esté muy en contra de cosas mías. Habían dicho que yo solo hablaba con Nicolás Wiñazki y no con la otra coconductora. Es una primera mentira, lo cual me llama la atención", dijo el conductor.





"Malnatti se manda una... yo pensé que era un chiste. De hecho yo me corro bastante del chiste y le digo: '¿Cómo que Andy es millonario?'. Cuando termina eso, Andy me manda un mensaje y dice: 'Che, boludo ¿qué paso?'. Le contestó: 'Nada, a mí también me llamó la atención'. Hace tiempo que tengo una gran relación con él. En otro momento, competíamos y éramos mucho más tiroteadores", señaló.

Luego, se refirió a los dichos de sus ex compañeros: "Las declaraciones que he visto fueron bastante coherentes. Juan (Di Natale) fue bastante divertido. Nacho (Goano) explicó cómo era la situación en el momento. Un programa donde todos tenían que poner sus notas. En todos los programas, incluso en ShowMatch, los cronistas tienen una competencia voraz. Todos quieren que sus producciones salgan. No somos amigos, nunca lo hemos sido, no habló con Juan, ni con Eduardo (De la Puente)".





En cuanto a la manera de tratar este tema en los medios, Pergolini aseguró estar sorprendido por "cómo se manipulan las noticias y se publican mentiras".

Y señaló que levantaron declaraciones que Andy Kusnetzoff había realizado sobre él hace once años: "Son cosas viejas que te las ponen ahora en un solo artículo, como si nosotros tuviéramos algo, pero no tenemos nada. Ninguno tiene cuentas pendientes con nadie".





Por último, aseguró: "Nadie hace juicio si alguien ganó plata o no ganó plata. Todos la hicieron trabajando. Ninguno es un delincuente, ni tiene plata del narcotráfico. Algunos la hicieron peor y otros mejor. Es una noticia en donde no había noticia. Y una manipulación de una noticia de una manera perversa. Y nadie es rico, rico es otra cosa".









