Mario Pergolini despidió a Tuqui: "Me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido"

Mario Pergolini usó las redes sociales para despedirse de Tuqui, el humorista con el que compartió muchos años de radio en la vieja Rock & Pop. "Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza. Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas", escribió con ironía.

Gabriel Pinto, conocido como Tuqui, surgió en la radio en los ´90. Tenía un humor ácido y sus relatos y particulares anécdotas, que muchas veces rozaban lo ilegal y marginal, le encantaban a sus oyentes.

En 2012 sufrió un accidente en moto y quedó discapacitado, luego padeció un ACV y se fue a vivir a Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Se alejó de la radio pero seguía escribiendo sus columnas de humor para "Border Periodismo", el portal de María Julia Oliván.

Un seguidor de Pergolini le reclamó por no sumarlo en los últimos años a su radio, Vorterix. "Lo podrías haber sumado a Vorterix desde el principio, tranquilamente en Doble o nada, Ácido o Delicias de un charlatán, hubiera funcionado perfecto", mencionó esta persona.

Pergolini contestó: "Era imposible. Es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los 90 que en los 2000, que ahora. Abrazo".