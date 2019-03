Mario Pergolini confesó la actividad que realiza en secreto con Marcelo Tinelli

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se llevaban como perro y gato debido a la fuerte e histórica competencia de sus programas de televisión. Pero desde hace algunos años, aquella rivalidad comenzó a desaparecer y hoy, los "muchachones", parecen mantener una buena relación: inclusive, ¡mejor de la que todos pensábamos! se llevaban como perro y gato debido a la fuerte e histórica competencia de sus programas de televisión. Pero desde hace algunos años, aquella rivalidad comenzó a desaparecer y hoy, los "muchachones", parecen mantener una buena relación: inclusive, ¡mejor de la que todos pensábamos!

En una entrevista con Ángel de Brito para CNN Radio, Pergolini habló de Tinelli y opinó constructivamente sobre la posible candidatura política del hincha de San Lorenzo. La sorpresa llegaría luego.

"Es una persona muy especial. Es un tipo que le gusta gestionar. Le gusta estar. Pero no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA y no es tan sencillo. Es una persona capaz, pero por su experiencia empresarial no alcanza", analizó Mario.

Pero más tarde, tras tantos años de enfrentamientos, Pergolini sorprendió con una confesión difícil de imaginar, al revelar un dato curioso, pero feliz: "Nos pasa que almorzamos y lo hacemos a escondidas", reconoció, mientras se reía. ¿No es genial?

Mirá el día que Pergolini recibía irónicamente los saludos de Tinelli, allá por 1993, cuando Mario arrancaba con el programa Turno tarde.