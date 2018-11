Mario Pasik habló de la dramática escena con Carla Peterson: "Son temas realmente muy sensibles"

Mario Pasik habló de la dramática escena que protagonizó en "100 días para enamorarse", Telefe, donde su personaje, Miguel, le confiesa al personaje de Laura (Carla Peterson) que ya no se acuerda de las cosas. habló de la dramática escena que protagonizó en, donde su personaje,, le confiesa al personaje deque ya no se acuerda de las cosas.





"Me di cuenta de lo sensible que era el tema cuando vinieron personas de técnica, de artística, de escenografía, hablándome de los casos conocidos que ellos tuvieron con Alzheimer", confesó el actor en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Pasik amplió sobre ese momento de la grabación: "Un muchacho utilero me contó lo que le pasó con su abuelo con mucha emoción y tristeza. Ahí entendí por eso que el punto que tocamos es delicado y hay que cuidarlo mucho, son temas realmente muy sensibles que requieren otra profundidad".

Sobre la elección de su personaje reveló: "Cuando surgió este personaje con un ACV y una situación de deterioro me pareció muy bien contemplar a los hijos de esa gente".





Y celebró que la televisión cuente estas historias de adultos mayores: "Me parece muy necesario para ampliar la paleta de edades, de expectativas y de problemáticas en las historias".





Para finalizar, Mario se refirió a los personajes que elige interpretar: "Yo siempre empujo para los costados con diferentes colores de personajes. Creo que la edad me da determinadas reflexiones y la vida la he tenido para crecer, se me dieron circunstancias donde mostré otras verdades, hice comedia en Son Amores, un padre abusador en Mujeres Asesinas, y cuando me vieron en Farsantes la gente me creyó capaz de matar".