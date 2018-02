Mario Pasik sobre el papelón en los premios Carlos: "Me lo tomo con humor y digo que Salo busca prensa"

En la noche del lunes, en la entrega de los premios 'Carlos 2018' se llevó a cabo en los jardines municipales de Carlos Paz y la ceremonia transcurrió normalmente hasta que un hecho en particular hizo caldear los ánimos de algunos presentes.

Todo sucedió en el segmento especial en el que se menciona a las figuras fallecidas, cuando apareció la imagen de Mario Pasik en vez de la de su hermano Salo, fallecido el 3 de enero del pasado año.

Mario dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo se enteró de lo sucedido y confesó que se lo tomó con humor: "No estaba viendo la transmisión porque estaba cenando con mi mujer y su hija y de pronto me empezaron a llegar WhatsApp con lo sucedido. Pero no pasa nada, fue un error y ellos sabrán deslindar responsabilidades. Esto que pasó me dio la oportunidad de hablar con distintos medios sobre mi hermano, algo que me encanta".

Y agregó: "Jodiendo digo que es la manera de buscar prensa de Salo, es un chiste y una humorada para mí. Lamento el momento, pero lo salvó de inmediato Pedro Alfonso, para mí no tiene importancia y va a quedar como una anécdota. La gente de los premios aún no se comunicó conmigo".

Respecto a si se asustaron sus familiares y amigos cuando lo "dieron por muerto" en la ceremonia de entrega de los premios, indicó: "No hubo ningún problema. Y tuve mucha prensa por hoy y me viene bien porque estoy con el reestreno de la obra Casa Valentina, que es una de las comedias más exitosas de Buenos Aires".