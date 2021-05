Mario Guerci tras su paso por "Corte y confección" y debutar en "La Academia": "A los patas largas no les va bien"

Una nueva jornada de eliminación se vivió el lunes en el taller de “Corte y confección”. Se trata de Mario Guerci que quedó eliminado tras enfrentarse a Gegé Neumann en el desafío final. El modelo que supo demostrar su talento desde el inicio del programa, se mostró agradecido y feliz por la oportunidad que le dieron.

“Esta parte es agridulce”, dijo Andrea Politti al momento de anunciar quien continuaba en el programa. "Por un lado la alegría de alguien que se queda y por el otro el que se va. Mario estuvo desde el primer día. La verdad te vamos a extrañar”, soltó la conductora.

“¡Te queremos, Mario!”, gritaron sus compañeros. “Yo también. Los amo a todos. Acá mis amigos, los que conocía, los conocí más. Conocí mucha gente. Los que se ven y todos los que no se ven también… Y sobre todo a la parte humana, también a los chicos los adoro, la pasamos bárbaro. Y a vos también Andre: súper agradecidos con todos, de verdad”, dijo el modelo que sin dudas, uno de los más queridos dentro y fuera del certamen.

Pero no queda ahí, el galán no se hizo extrañar ya que anoche debutó en la pista de “La Academia”, el nuevo formato de Marcelo Tinelli que arrancó esta semana en las noches de El Trece.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Guerci contó cómo vivió su paso por el ciclo de moda: "No fue fácil mi paso por Corte y confección. Si bien hace mucho tiempo que trabajo de modelo y estoy muy vinculado a ese mundo, cuando me acerqué a las máquinas de coser y todo el trabajo que hay detrás de una prenda, habían cosas que pasaba por alto y hoy las entiendo. Me pone contento haber aprendido todo eso. Hicimos un curso de un mes antes de empezar y así se fue dando todo".

Luego reveló: "Yo no sabía ni coser a mano, venía muy flojo. Me parece que hay un arte más que un oficio y hay que tener un monto de paciencia para confeccionar una prenda. Fue una linda experiencia estar en ese programa y me sorprendió que sea algo tan compartido por hombres. Uno piensa que la costura es solo de mujeres, ese pensamiento machista ya que no va, pero muchos hombres siguen el programa y se dedican a esta labor".

"Y lo bueno es que aprendí todo eso, agarré muchas prendas que tenía con bolsillos rotos, agujeros, otras que le faltaban botones. Tengo ahora mi cajita con todas las cositas para la costura, todo muy ordenado. He cosido varias cosas en casa ya. Lo que más me preocupaba eran los ruedos del pantalón o algún botón que se salió. Hoy ya no le tengo que pedir a mi vieja que me lo haga, lo hago yo. También sé planchar, uso poca camisa que es la prenda más difícil de planchar, pero lo hago cuando necesito", destacó.

Luego, ante los rumores de romance con Matilda Blanco que surgieron hace unas semanas, dijo con humor: "A Matilda la conozco hace un montón de años, es una amiga. Nos engancharon en un montón de situaciones sentados y charlando. Inventaron un montón de cosas. Es una genia, un personaje adorable como la jefa de taller aunque muy estricta, no te deja pasar una. Hemos ido a tomar algún café, pero nada más. Con ella la mejor. Yo ahora estoy bien y solo".

Por último, Mario Guerci habló sobre su debut en "La Academia", que gustó bastante en su primera actuación: "Estoy feliz de hacer estos programas. Nos vamos enterando de a poco cómo son las galas. No sé qué irá a pasar, pero me gusta que sea más variado y no solo baile. Y a mí el baile me cuesta, mido 1,86 y a los patas largas no les va bien por lo general (risas). Es como que tenemos esa excusa. Pero va funcionando porque hay ganas y un equipo increíble. Aprendo día a día, yo me veo flojardi pero será todo un desafío. Nunca se sabe bien quién puede bailar y gustar más que uno".

