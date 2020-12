Mario Baudry, el novio de Vero Ojeda: "Es mentira que Maradona quería morirse; tenía síndrome de abstinencia"

Hace tiempo que Mario Baudry es la pareja de Verónica Ojeda. Pero ahora, además, representa a "Dieguito" Fernando Maradona Ojeda en la causa sobre la investigación de la muerte de Diego Maradona.

Y sobre ese tema, el abogado contó esta tarde en "Intrusos": “Diego no estaba en su casa simplemente. Estaba en una internación. La diferencia es que en vez de estar en el edificio de la clínica estaba en su casa”. Cuando le plantearon la posibilidad de que la familia intente internarlo por la vía judicial, Baudry aclaró: “Tenía uso de sus facultades, y no tenía ganas de morirse. No se había dejado estar. Tenía la depresión propia de alguien que tiene un síndrome de abstinencia… Severo, y no sé”.

LEER MÁS Jorge Rial contó que dos hijos de Diego Maradona se opusieron al ADN de Santiago Lara y Magalí Gil

Jorge Rial consultó: “¿Por qué?”. Y el invitado señaló: “Porque era alcohólico. Pero me contaron que una vez fue Verónica a comer con Diego y Dieguito, y estaban todos alrededor, la cocinera, el custodio con Diego perfecto. Pero le pusieron una copita mínima de vino y terminó totalmente borracho. O sea que se había tomado un blister de aloprazem”.

"¡¿Un blister?!", dijo sorprendido Rial. “Y, para que dos centímetros de vino le causen eso… Él no quería tomar vino para poder jugar con su hijo. Algo había tomado que ese poquito de alcohol lo dejaba en ese estado. ¿Quién le daba los medicamentos? La enfermera no se los daba, se los daba a Maxi Pomargo (N del R: secretario privado de Diego y cuñado de Matías Morla), y él se los daba a Diego”, concluyó Mario Baudry, a quien Diego Maradona en vida le encargó que se encargue de cuidar a su ángel, en referencia a Dieguito Fernando Maradona.

LEER MÁS La palabra de Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Maradona: "Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu"