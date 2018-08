Marina Calabró sobre su salida de "Intrusos": "Siento que es el momento de partir y de no repetirme a mí misma"

"Intrusos" y tras destacarse por la información que manejaba, Marina Calabró deja el programa de Jorge Rial a fines de agosto. La noticia sorprendió a todos. Después de cuatro años como panelista dey tras destacarse por la información que manejaba,deja el programa dea fines de agosto.





"Ya renunció a Intrusos y se va a fin de mes. Tiene varias ofertas de trabajo", contaba Ángel de Brito el viernes en su programa de televisión para sorpresa de todos.





Luego, la gerenta de Contenidos de la emisora, Liliana Parodi contó los motivos de su partida. "Marina habló conmigo, siente como ganas de hacer varias cosas y a mí me parece que si ella necesita cambiar de rumbo y nosotros no podemos ofrecérselo está bien que nos deje", aseguró la directiva en "Por si las moscas", con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez.

Marina 1







"Si yo tengo una oportunidad de las que ella quiere para darle, me encantaría llamarla para que trabaje conmigo porque es súper valiosa", agregó Parodi. Además, la gerenta también habló de la posibilidad de que Luis Ventura se pusiera al frente del ciclo de espectáculos. "Nunca pensamos en él para reemplazar a Rial en Intrusos. Moria (Casán) estaba el día indicado en el lugar indicado y es fantástico lo que pasó, teniendo en cuenta que no está Jorge y eso no es una circunstancia sencilla", completó.





PrimiciasYa.com, Marina manifestó: "No hay mucho misterio, básicamente es como lo contó Liliana con Moskita. Tiene que ver con una charla que tuvimos con Liliana hace tiempo, nada tiene que ver con la coyuntura de Intrusos y ni con la licencia de Jorge. Es una necesidad personal, con una sensación mía de ciclo cumplido para mí y con las ganas de animarme de ver qué pasa afuera. No es con dolor la partida, cuando uno se va bien por un lado es la manera más fácil, pero también la más difícil porque uno ama el lugar donde estaba. Fueron 8 años muy felices en América y ahora veremos qué me depara el destino". Lo cierto es que en diálogo conmanifestó:

marina calabro 1.jpg







Y resaltó: "Estoy muy agradecida al canal y Jorge. También estos días estamos muy felices con Moria, lo aclaro por las dudas. Lo mejor que pudo pasar a través de la decisión de Jorge es que llegara ella porque es una persona alegre, laburante y buena onda. Es más, pospuse mi salida por la llegada de ella y la haré a fin de mes. En septiembre lo empalmo con unas vacaciones y una de las cosas que me retiene que sea Moria quien cubra la ausencia de Jorge. Intrusos quedarán en mi curriculum y en mi corazón para siempre, fue una de mis mejores experiencias. Pero siento que es el momento de partir y de no repetirme a mí misma".