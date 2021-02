Marina Calabró reveló cuánto cobran los famosos más reconocidos de "MasterChef Celebrity 2": "Hasta 300 mil pesos por mes"

Marina Calabró reveló los elevados montos que cobran mensualmente las figuras convocadas para formar parte de "MasterChef Celebrity" (Telefe).

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos", indicó Calabró en el programa radial "Lanata sin filtro".

Pese a esta versión, Marina detalló que otra fuente le precisó que ningún participante cobró o cobrará medio millón de pesos por participar de este concurso y que, aparentemente, lo máximo que se pagó a una figura fueron 300 mil pesos.

"Es una fortuna, ¿no les parece mucha plata?", se preguntó la periodista al aire.

Recordemos que, entre los confirmados para esta segunda temporada son los siguientes: Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Alex Caniggia, Hernán “El Loco” Montenegro, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán.

