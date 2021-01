Marina Calabró regresó a "Intrusos" e hizo una dura crítica a "MasterChef" por el triunfo de Claudia Villafañe

Tras el final de "Confrontados" en El Nueve y de unas vacaciones en Miami, Marina Calabró volvió a la Argentina y este miércoles estuvo en "Intrusos" (América TV), en donde recordó las épocas en las que trabajaba en el ciclo de Jorge Rial.

Pero además, sus compañeros le consultaron qué opinaba sobre la final de "MasterChef Celebrity" (Telefe). Y la panelista fue contundente con su opinión.

"Vengo contrariada con ese certamen...a mí me sonaba todo turbio, porque es un certamen que se presta mucho a la subjetividad. Yo te traigo un plato, si vos me querés beneficiar vas a decir 'la verdad que se ve una porquería pero está riquísimo, y si me querés mandar al muere me decís 'se ve divino pero no tiene gusto a nada'", arrancó diciendo Marina.

"Me parece que esa es la esencia del show, y también que el público no tenga ni voz ni voto...bueno, eso es parte de la producción", agregó la periodista. En ese momento, Adrián Pallares recordó que así es el formato de "MasterChef" en todo el mundo.

"Sí, el problema es con el formato", indicó Marina. Y agregó: "Me parece que Claudia hizo méritos para ganar, pero la proyección internacional que logró el certamen con esa ganadora no le hubiese pasado con ningún otro participante. Además también están los temas de las amistades... la final Franchín, Claudia...qué se yo".

¡Mirá el video!

