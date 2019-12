Marina Calabró le respondió a Nora Cárpena: “Me comí un palo gratuito”

Con un perfil totalmente desconocido, Nora Cárpena arrancó una especie de editorial en el ciclo “Incorrectas” de Moria Casán donde salió a cruzar de lleno a Marina Calabró, la periodista que trabaja en “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre) y “El Diario de Mariana” (El Trece).

Y si bien dijo “quererla” y hasta le tiró un “te amo”, la actriz metió una impensada ironía que tiene con ver con la estatura de una de las hijas de Juan Carlos Calabró. “Te conozco desde que eras chiquita así (hace un gesto con la mano). Bueno mucho más grande que esto… ¡sos chiquita!”, calificó.

“Hiciste un comentario de la señora Casán en este bloque donde ella atiende a alguien, que atendió a la Kämpfer y dijo que ella se siente igual a todas. Se refirió a nosotras. Y nosotras contestamos que sí. Tus compañeritos de ruta, dijeron que éramos obsecuentes. Yo voy a contestar por mí. Yo no soy obsecuente pero sí respeto a la señora que maneja el programa”, contó Nora sobre lo que escuchó en Radio Mitre.

Consultada por Primiciasya.com, Marina se mostró sorprendida por las palabras de Cárpena siendo que ella no dijo ni una sola palabra al respecto. “Lo vi en vivo, me llamó la atención porque si buscan el audio, de lo que Nora dice que nosotros dijimos en la radio, estoy segura que no usamos la palabra obsecuente. Además, es un comentario que no hice yo, me sumo desde un lugar diciendo “yo hubiera hecho lo mismo”, jugando como que al conductor del programa uno le dice que sí. Siempre jugando, el tono de mi columna es ese, de juego”.

En el audio que la emisora colgó en el canal de Youtube se puede visualizar claramente que Marina toca el tema, presenta dos audios y que el panelista Santiago García asegura que todas las vayainas contestaron que sí cuando Moria dijo en la pelea con Agustina Kämpfer que es una más del grupo, sin hacer diferencia de estatus por su rol de conductora. Nadie en la mesa usó la palabra “obsecuente”.

“Pero el comentario no lo hice yo. Le escribí a Nora diciéndole que yo no hice el comentario. Es como si hiciera un editorial y descargo sobre ella por algo que dice Mica Viciconte o Celina Rucci. Es ridículo. Somos 8 en la mesa de Lanata Sin Filtro y todos tenemos nombre y apellido. En todo caso que diga “me molestó que fulanito dijo tal cosa” y que yo no los defendí. Que tampoco es verdad porque yo me puse en el lugar de ellas y dije que hubiera hecho lo mismo”, agregó Marina en diálogo con este medio.

Asimismo, Calabró contó sus sensaciones al escuchar a Nora: “Me pareció injusto, arbitrario. Incluso ella dijo que uno de mis compañeros dijo. Ellos tienen nombre y apellido. No lo voy a decir yo. Pero si a ella le molestó el comentario tendría que saber cómo se llama y decirlo. No creo que a nadie le vaya a alterar un comentario de Nora Cárpena. Es una mesa, es como si yo hago un descargo porque a la que conozco es ella. Es muy injusto. Ella me dejó a mí como en un cono de sombra y yo no la traté de obsecuente ni a ella ni a las chicas. Me comí un palo gratuito”, finalizó.

VIDEO DE NORA CÁRPENA ENOJADA.