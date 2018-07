Marina Calabró: "Es mi hermana por sobre todo, no hay competencia entre programas"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ángel de Brito oficializó a Iliana Calabró como su nueva panelista del ciclo que se emite por las mañanas del Trece, "Los Ángeles de la Mañana". El fin de semana,oficializó acomo su nueva panelista del ciclo que se emite por las mañanas del





Es la primera experiencia de Iliana en un panel siendo que viene del teatro, la ficción en tele y alguna que otra participación en cine.

Calabró tras las primeras horas en la tevé como panelista, un rol que su hermana Marina viene desarrollando desde hace mucho tiempo: "Soy la voz de la gente que está en su casa y quiere saber" (Ver nota). Charlamos contras las primeras horas en la tevé como panelista, un rol que su hermana Marina viene desarrollando desde hace mucho tiempo:

Marina, periodista de "Intrusos", América, quien consideró sobre este nuevo rol televisivo de Iliana: "No la pude ver en vivo porque estoy en radio a esa hora pero después vi cortes por la red. La vi bárbaro, es ella y está re contenta. Justo hablaron el lunes de la serie de Luis Miguel y ella es súper fanática y estaba empapada de la cuestión". Este medio fue en busca también de la palabra de su hermana, periodista de, quien consideró sobre este nuevo rol televisivo de







"Me enteré por ella el domingo a la mañana que lo habló con Ángel el sábado. Me encantó la idea, creo que es un desafío y una linda vidriera. Me encanta que sea con Ángel que es un amigo, queridísimo, de hace muchos años. Las chicas son amorosas también, todas se lucen en lo suyo, no me quiero olvidar de ninguna".





"Me gusta en general el laburo de ese equipo de periodistas y panelistas y además soy amiga de Ángel y soy muy admiradora de su trabajo. Iliana está en un lugar hermoso y creo que lo va a disfrutar mucho", añadió.





Y cerró: "Cuando me enteré me puse a disposición si le puedo sumar algún dato o si necesita algo y le puedo aportar, sabe que cuenta conmigo, es mi hermana por sobre todo, no hay competencia entre programas. Feliz de verla feliz, que es lo más importante".

