Marina Calabró habló del fallo que condenó a su ex cuñado Fabián Rossi: "No tengo diálogo desde 2013"

Fabián Rossi fue condenado a cinco años de prisión por la causa de la ruta del dinero K. Su ex cuñada, Marina Calabró habló sobre el impacto que la noticia generó en su familia y sobre cómo están Stefano y Nicolás, hijos de Iliana y del empresario.

"Yo siempre estuve parada en el mismo lugar y sostuve lo mismo desde el minuto cero y eso me deja tranquila”, afirmó Marina en charla con "Hay que ver", El Nueve, por el fallo que también condena a los hijos de Lázaro Báez, Leonardo Fariña y a Federico Elaskar, entre otros imputados.

Y agregó: “Lo que dije siempre, en ese momento, no puedo defender algo en lo que no sé, no creo y me paré siempre en el mismo lugar, de esperar que hablara la Justicia y ver que lo que había mostrado Lanata era contundente. Iliana salió a defender porque era su marido, estuvieron 20 años juntos, es el padre de sus hijos, después también revisó su posición, se divorció, tomó distancia, hoy no tiene diálogo, yo no tengo desde el 2013. Ella hizo un laburo interno, personal de revisar posiciones y de corrimiento de velo para ver las cosas con más claridad”.

“Algunos me decían que traicioné a mi sangre. Yo celebro que la Justicia hable porque creo que vivimos en un país mejor cuando eso pasa, pero le creí a Lanata la investigación y me puse en el lugar en el que me puse porque era traicionarme a mí”, enfatizó.

"Ayer Lanata me decía ‘recordemos con amor a tu viejo que siempre supo la verdad...”, es horrible, es una mezcla de sensaciones pero me quiero quedar con que habló la Justicia y en un país que quiere ser libre e ir para adelante, es importante”, dijo entre lágrimas la menor de las hermanas Calabró.

