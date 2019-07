Mariela Montero: "Tengo ganas de ir a la Argentina y hacer la denuncia judicial contra Cherutti"

no es el primer caso que se denuncia contraYa en 2011,, le contó a

"Logré contactarme con su gente y tener una entrevista laboral, él me llevó a un camarín y a modo de casting, como quien hace una improvisación, aprovechó para tocarme y besarme de un modo efusivo y asqueroso. Él no me ofreció trabajo a cambio de sexo pero sí dejó entrever quién era con su actitud. Yo no seguí su juego y lo corté. Se dio cuenta de mi incomodidad y por supuesto jamás me llamó para trabajar en su compañía", le había dicho a este portal.

8 años más tarde aparecieron los testimonios de Melissa Brikman y de Majo Duprá. Este medio volvió a hablar con Mariela que se encuentra viviendo y trabajando en Chile, y ratificó cada uno de los dichos expuestos en esa nota y no descartó sobre la posibilidad de denunciarlo judicialmente.

"Estaba leyendo la nota que me hicieron en ese tiempo ustedes y la verdad que pienso es lo mismo. Me enteré lo que pasa en Argentina sobre el tema de Juan Darthés. Y con las chicas que hablan y apareció la bailarina de Cherutti. Vi el programa de Jorge Rial el otro día, vi el testimonio y que salió a hablar este tipo haciéndose el hombre honorable y me molestó mucho", expresó Mariela.

Y añadió: "En general me molesta la gente que tiene un poco de poder y por eso se cree que nadie le puede decir nada, ni denunciar y quedarse callado. Por eso decidí expresarme como mujer. Empatizo completamente con esta chica, no creo que una mujer invente algo así de aburrida por el hecho de dañar a alguien. Esta chica ni siquiera se dedica al mundo del espectáculo, entonces confesar algo así es duro y terrible. Por eso decidí alzar mi voz para empatizar y sostener en el tiempo esa denuncia que si bien no fue judicial fue pública y cuando tenga la oportunidad cuando vaya a la Argentina no tengo drama en hacer la denuncia. Lo que conté en ese momento es verdad. Y tengo ganas de decir la verdad".

"Tengo pensado en este momento ir a la Argentina, no a vacacionar, si se da la posibilidad no tengo drama. Pasa que no te toman en serio cuando decís algo así porque es una denuncia mediática. Yo creo que sí tiene validez hablar igual, como habló esta mujer, lo que tengo ganas es de expresarme como mujer, son otros tiempos, somos más escuchadas, hay que desenmascarar a esta persona, la gente se está enterando quién es. Imaginate la cantidad de mujeres que no están hablando. Él nunca pensó que esto podía pasarle. Como pasó con Darthés y con un montón de tipos más que se creen intocables", finalizó.