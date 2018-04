La conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó los motivos de su decisión de dejar ambos programas.

Contó que está atravesando un momento de mucho dolor por la reciente muerte de su papá: "En lo personal hace muy poquito falleció mi viejo y la verdad que estoy muy angustiada y mal con este tema. Algo que en otro momento me lo hubiera bancado estoicamente, hoy el dolor por la pérdida me hace flaquear".





Embed Una publicación compartida por Mariela Fernández (@marufernandez_) el Mar 24, 2018 at 4:47 PDT

"Decidí bajarme de Cortá por Lozano, no pude seguir porque no me daban los tiempos. Estoy terminando en la radio, FM 100, a la una y cuarto de la tarde y tenía que estar al aire en vivo a las dos y media en Martínez. Estaba llegando muy justo al programa", explicó Mariela.



"Se me juntaron un par de cositas y lamentablemente decidí correrme de Cortá por Lozano. Era un proyecto que me interesaba pero por una cuestión de tiempos y organización, y para no llegar corriendo, en crisis o angustiada, opté por correrme".





"No hay nada más que eso. Salía con el tiempo justo de la radio y tenía que llegar, cambiarme, maquillarme, vestir... Una locura", añadió Fernández.

Embed Una publicación compartida por Mariela Fernández (@marufernandez_) el Dic 29, 2017 at 4:12 PST



Por último, confirmó que también se aleja de la conducción de "TVR": "Es por el mismo motivo, algo personal. Me tiene mal lo de mi viejo y no tengo energías. Me sobrepasó la situación, me di cuenta que debía transitar el duelo y después pensar en tomar nuevos trabajos", confió Fernández.