Mariela Fernández emitió un comunicado informando que la conductora había sido internada por un cuadro de estrés postraumático por la muerte de su padre. A principios de diciembre la familia de





Mariela habló sobre su salud y por qué se alejó del trabajo: "Yo estoy mejor. Gracias por preocuparse y por estar pendiente de mi salud. Estuve internada en la clínica Las Heras por un estrés postraumático a raíz de una angustia muy fuerte que se acrecentó en los primeros días de diciembre", contó en charla con "Los Ángeles de la mañana", El Trece.





"Yo tengo mucha alegría y me gusta transmitirla cuando trabajo y si no tengo esa autenticidad, me parece que no lo vale", dijo sobre por qué se alejó del trabajo.

"Ahora estoy haciendo un tratamiento ambulatorio para terminar de salir de esta depresión aceptando que mi papá murió y que hay que seguir adelante con todo lo que esa tristeza lleva. Jamás pensé que la muerte de un padre me iba a generar tanto dolor", continuó.

"Me parece que trágica es la muerte de un hijo y no me quiero imaginar lo que debe sentir la gente que pierde a un hijo porque es algo contranatura, pero la verdad es que a mí me tocó esta historia. Me partió al medo. Estoy bien, es angustia y dolor y todavía tengo un dolor en la garganta", finalizó Fernández.