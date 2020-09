Mariano Yezze defendió a la gente del country que no dejó entrar a Lázaro Báez y Mauro Federico los repudió

Vecinos del country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria​. Lo bloquearon en cuatro oportunidades. Tampoco dejaron entrar a sus abogados, a quienes escracharon arrojando huevos contra su vehículo.

Se vivieron momentos de tensión y violencia en el lugar. La camioneta del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladaba terminó con el parabrisas estallado y se retiró del lugar para dirigirse otra vez al penal de Ezeiza, lugar que dejó el empresario kirchnerista por apenas unas horas tras estar preso desde el 6 de abril de 2016.

"Estamos casi seguros que van a intentar a la madrugada. Esperemos que no. De ser así, la idea que tenemos como vecinos es manifestarnos en la puerta de su casa y hacerlo sentir incómodo. Fueron los jóvenes los que lideraron (la protesta) y estoy orgullosa", dijo una vecina en la puerta de Ayres de Pilar, sobre un posible nuevo traslado del empresario al country.

"Estamos agotados, hartos de la falta de justicia, el atropello constante que estamos viviendo. Estamos agotados, pero no van a poder, cada vez somos más argentinos decididos a que se respete la Constitución", dijo otra mujer.

En "Informados de todo", ciclo que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América, se armó un gran debate sobre el episodio sucedido anoche. Los protagonistas del cruce fueron Mariano Yezze, que defendió a los vecinos, y Mauro Federico, quien se alineó con Báez.

"Todo acto de justicia por mano propia es rechazado, pero... ¿de qué manera frenás cuando una persona es rechazada de manera sociológica? A mí me parece que está mal que esta persona haya elegido un country para ir a cumplir la prisión domiciliaria. Es antipático, la gente está harta, no puede salir de su casa, no puede ver a un ser querido, gente que quizá en es country no puede llegar a fin de mes", alcanzó a decir Yezze cuando Mauro Federico lo interrumpió.

"¡Estás mezclando todo, Marianito! No juguemos para la tribuna, tenés que ser condescendiente con la ley. Los terapistas intensivos se están muriendo y no hacen esto. Yo no soy un pastor, no tengo que orientar a la gente para que vaya a ningún lado. No estoy juzgando, lo que estoy diciendo que lo que se cometió ayer fue un delito. Se impidió que una orden judicial se concrete, porque ayer el señor Lázaro Báez debió ser alojado a cumplir una prisión domiciliaria en el domicilio que tenía constituido", respondió Federico.

