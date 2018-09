Hace unas semanas, este portal contaba que "Cuestión de peso" tendrá su regreso a la pantalla chica través del nuevo canal de aire de Perfil, Net TV.





Después de estar en El Trece con Fabián Doman en la conducción durante el 2017, el reality que busca ayudar a los participantes a alcanzar el peso adecuado y difundir pautas para una alimentación saludable volverá en agosto a la televisión.





Los interesados en participar, que tengan un sobrepeso superior a 10 Kilos, deben enviar un video contando su historia personal y objetivos a futuro.





Alberto Cormillot y Sergio Verón, la novedad de este regreso es que en la conducción estará en manos de Mariano Peluffo. El ciclo volverá con sus emblemáticos doctores,, la novedad de este regreso es que en la conducción estará en manos de

Embed Vuelve el programa más saludable de la TV! Saben quién lo va a conducir? Quieren pistas?

Nos vemos pronto! @CanalNetAr pic.twitter.com/52d146VbsB — Mariano Peluffo (@marianopeluffo) 2 de agosto de 2018







En diálogo con PrimiciasYa.com, el animador comentó: "Estoy muy contento de hacer otro reality más. Hice Gran Hermano, Talento Argentino, Masterchef, Perdidos en la tribu, y ahora CDP". Y luego remarcó: "La idea es volver al programa de las primeras temporadas, no las últimas".





"Cuestión de Peso" pasaron Andrea Politti, Claribel Medina y Fabián Doman. El ciclo, que fue un emblema de la lucha contra la obesidad, volverá el lunes 1° de octubre de 19:30 a 21hs por Net TV. PorpasaronEl ciclo, que fue un emblema de la lucha contra la obesidad, volverá elde 19:30 a 21hs por Net TV.





Al ser consultado sobre si participaría del programa, dijo: "Sería una oportunidad desaprovechada si no me alineo con lo que predica el programa. No voy a participar como un concursante más (balanza, remeras, etc) pero seguramente aprovecharé para también sumarme a un cambio de costumbres diarias. Será un desafío, porque en el mismo canal, y de 12 a 14, voy a tener un programa de cocina. Al mediodía como, a la noche trato de alinearme ¡la vida misma! (risas)".





Por último, señaló: "Es un lindo desafío en general y un nuevo canal de aire, después de más de 50 años que no había ninguno nuevo. En el medio de estos dos programas en vivo, sigo haciendo el magazine en TNTSports. Desde el último GH que no metía tanta carga horaria. Estoy a full".