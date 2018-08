Mariano Martínez y su delatora reacción cuando le preguntaron si Julieta Ortega fue la de los cachetazos

Mariano Martínez en Las declaraciones deen Intrusos , al respecto de la situación que vivió con una actriz que lo golpeó más de la cuenta en las grabaciones de una tira sigue dando tela para cortar.

Si bien las sospechas ya están casi confirmadas, Mariano, en su caballerosidad, no tiene pensado revelar la identidad de la famosa que lo dejó sordo por un tiempo, aunque todos señalan a Julieta Ortega como la responsable.

Este jueves, Martínez volvió a dialogar con Intrusos y su reacción cuando volvieron a indagarlo sobre el tema, no dejó dudas al respecto.

"Pueden tirar 200 mil nombres, pero yo no denuncié ni voy a denunciar a nadie", sostuvo Martínez.

Pero sin tenerlo previsto, Martínez se vio envuelto en un verdadero dilema cuando el cronista lo arrinconó con una pregunta simple: "Ella dijo que no era la encargada de negar la situación, ¿vos la negás?", disparó el periodista. Y la respuesta no dejó dudas: "Se terminó acá. Se terminó acá", disparó el intérprete, quien prefirió no mentir, pero tampoco afirmar.

Luego, continuó: "No tengo que negar que fue nadie, porque yo no denuncié a nadie; no denuncié ni voy a denunciar a nadie".

Recordemos que el miércoles, en Incorrectas, se supo la verdad a través del testimonio de Carolina Papaleo: "Soy amiga del entorno de los Ortega a través de Ana María Picchio. Cuando empezó este tema le consulté. Él era chiquito, ella tenía 30 años. Un día, le actor la frenó: 'Yo tengo novia, fijate lo de los besos...'", contó en el ciclo de América.

Recordemos que días atrás, Julieta Ortega negó ser la responsable señalada por Mariano: "Me mandaron la escena. Ya dije lo que tenía para decir sobre eso. Es ficción y fue hace 17 años".

