Mariano Martínez volvió a negar los rumores de romance con Silvina Escudero: "No la conozco"

Hace días se especuló con un posible romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez, sin embargo tanto la bailarina como el actor salieron a desmentirlo rotundamente.

“¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses", dijo Escudero en diálogo con PrimiciasYa.com. Martínez también habló con este portal y aseguró: "Es falso lo que se dice. Estoy solo hace más de un año y todo bien, gracias por consultar".

Pero este viernes, se dijo que Mariano fue a ver a Silvina al programa que hace junto a Jey Mammon en las noches de América, "Los Mammones".

En la intro del exitoso ciclo, Jey estaba haciendo la presentación cuando le dijo a su compañera: "Dejá de reirte porque cuento la verdad... Me encanta tu amigo, Silvina".

Luego, el conductor dijo que Escudero siempre va al programa acompañada "por un amigo" que lo espera detrás de cámara y lo fue a buscar. Como en el programa estaba todo oscuro, no se pudo observar bien al acompañante de Silvina, pero después algunos confirmaron que se trataba de Mariano Martínez.

Y ahora, desde su cuenta de Instagram, el actor volvió a desmentir estar manteniendo una relación amorosa con la morocha y señaló: "No es verdad lo de Silvina Escudero, ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, es más que cuando fui a hacer la entrevista re cordial todo. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. Y había dicho que no... Por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

