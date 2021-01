Mariano Martínez viajó a Disney con dos de sus tres hijos

Mariano Martínez comenzó el 2021 con un viaje soñado: Llevó a dos de sus tres hijos a Disney, en Orlando, Estados Unidos.

El actor decidió compartir la felicidad de su viaje al mundo mágico de Disney en la red social Instagram.

Allí escribió la frase "Nunca dejes de creer en la magia" y se mostró junto a Olivia y Milo, sus hijos mayores, fruto de su relación con Juliana Giambroni.

Durante los primeras meses del año estuvo en las playas de La Lucila del Mar y ahora pudo viajar al exterior con sus hijos.

Mariano también es padre de Olivia, hija que tuvo con Camila Cavallo, pero la niña es muy chica para un viaje de estas características.

Martínez viene de contar hace pocos días en Instagram que padece dislexia por lo que escribe con muchos errores de ortografía pese a ser un lector activo.

“Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas…”, escribió.

