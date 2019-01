Mariano Martínez se quebró al hablar de su padre en Incorrectas

Incorrectas y durante la charla con Moria y sus panelistas, el tema sobre el padre del actor, en referencia a su pasado como integrante de una banda que elaboraba efedrina, fue excluyente en la entrevista. Este miércoles, Mariano Martínez visitóy durante la charla cony sus panelistas, el tema sobre el padre del actor, en referencia a su pasado como integrante de una banda que elaboraba efedrina, fue excluyente en la entrevista.

"Cuando fue el tema de tu viejo, que te bajaron de una novela, ¿se te movió la estantería y pensaste que podía afectar demasiado tu carrera, marcar un antes y un después?", disparó Carolina Papaleo, dando el punta pie inicial a la reacción que luego desencadenaría en el entrevistado.

"Es un tema que me mueve, por eso me agito un poco, pero lo tengo superadísimo", arrancó diciendo con algo de angustia. "Mi carrera es muy importante porque la peleé de toda la vida. Trabajé mucho, pero al mismo tiempo la relación con mi papá es lo más importante. Y cuando pasó todo...", dijo, ya visiblemente emocionado.

"No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Eso fue lo más difícil, más que la carrera... era la vida", aseguró Mariano.

Y siguió: "Estuvimos distanciados por otras cosas de la vida y justo coincidió que fue en el mismo momento. Fui una sola vez a visitarlo a la cárcel y lo ayudé con lo que pude, con abogados y esas cosas, pero en un momento estuve enojado con él".

Luego de revelar que su padre le había pedido perdón y, mientras lloraba, Mariano habló de su actual relación con el hombre: "Estoy muy bien con mi papá, con lo que pasó. Pasamos fin de año con la familia", concluyó.

