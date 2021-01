Mariano Martínez reveló en sus redes que es disléxico: “Por eso tengo errores de ortografía”

Mariano Martínez contestó algunas consultas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y sorprendió con una confesión: les indicó que es disléxico, a pesar de ser un gran lector.

Un usuario le consultó si le gustaba leer y Martínez compartió una foto de él leyendo un libro con una aclaración: “Me gusta mucho leer y lo tengo como hábito. En la cuarentena fue un gran aliado que hoy mantengo”.

Sin embargo, Mariano profundizó en el tema de la lectura e hizo un video para contarles a sus seguidores que tiene un trastorno de aprendizaje.

“Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas…”, contó el actor.

Lejos de preocuparse por ese aspecto, Mariano continuó respondiendo las preguntas de sus seguidores y les mostró cuál es su libro favorito. “Me gustan muchos, este lo leí hace poco. Este libro está buenísimo”, remarcó, haciendo referencia a “Las aventuras de China Iron” de Gabriela Cabezón Cámara.

