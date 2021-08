Mariano Martínez recordó un duro momento que vivió: pasó tres años en cama durante su infancia

Mariano Martínez debutó el martes en la pista de "ShowMatch, La Academia" (El Trece), junto al equipo de Luciana Salazar y Jorgito Moliniers en la salsa de tres.

Tras presentarse, el actor habló con "Los Ángeles de la mañana" luego de su presentación y no solo se refirió a los ataques que ha recibido en este último tiempo en redes sociales por sus publicaciones, sino que también reveló una historia de superación personal que tuvo que atravesar.

Mariano Martínez se confesó y relató a los nueve años tuvo un accidente que le provocó un cambio muy grande en su vida. "Me pisó un colectivo a los nueve años, cuando venía en la vereda con unos amigos", empezó diciendo.

Luego, en detalle añadió: "Me dejó tres años en cama. Casi pierdo la pierna izquierda que me la salvaron en el Garrahan. Me agarró una gangrena. Cuestión que volví a caminar a los doce años y medio. Me decían que no iba a crecer igual".

"Después me hacían bullying de chiquito, que tenés pierna de palo, que te la comió un cocodrilo. A la edad que vos te estás desarrollando. Y yo realmente lo sufrí muchísimo en ese momento. Eso me fue curtiendo", remarcó sobre el duro momento que vivió por años, y que lo llevó hoy a no pensar en el qué dirán.

