Mariano Martínez: "Juan Darthés es mi amigo y estoy con él"

El galán se detuvo a charlar con los medios de comunicación presentes en el lugar e hizo hincapié en la posibilidad de que su pareja forme parte de "Bailando 2018". "Va a ser una decisión que tome ella", dijo Martínez.

Y luego no esquivó las preguntas sobre su amigo, Juan Darthés, hoy día en el foco de la tormenta por denuncias de acoso. "Juan es mi amigo, lo quiero mucho, quiero mucho a su familia, a su mujer, a sus hijos. Lo veo seguido porque somos vecinos, lo apoyo como amigo, estoy con él, lo veo mal y me pone mal como cualquier amigo con un amigo. Estoy con él. Esa es mi manera de acompañarlo", dijo.

Y agregó: "Está triste, está mal, hablamos todos los días. Hay que estar en ese lugar. No se puede suponer. Me acuerdo de cosas que me pasaron a mí, mediáticas y duras, como fue lo de mi viejo, era chico, se decían muchas mentiras... pasa, lo pasé. Después también tuve un problema con Rocío Guirao Díaz que había dicho que yo era gay y se encargó de pedir disculpas".

Sobre cómo se hace una escena caliente en el mundo de la ficción, Mariano sostuvo: "Se charla con el director. Siempre hay límites para hacer una escena. Uno sigue lo que dice el director".

